الجماعة الإسلامية في الشمال: لا لإطلاق النار في بداية العام الجديد

دعت "الجماعة الإسلامية" في طرابلس والشمال ببيان، الى "عدم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لما تسببه من أذى كبير قد يلحق بالمواطنين إن لجهة إثارة رعبهم، أو لجهة إصابتهم وإلحاق الضرر بهم من خلال الرصاص الطائش"، وقالت: "نحن في الساعات الأخيرة من عام 2020، الذي كان مليئا بالمآسي والمحن ولم يكن أمام اللبنانيين فيه على اختلاف أطيافهم، إلا التحلي بالصبر والثبات واتخاذ المواقف الجريئة التي يمكن أن تساعد على مواجهة الواقع المظلم، ولعلهم اليوم باتوا أكثر حاجة إلى وقفة ثبات لإنقاذ البلد مما بات يتخبط فيه".وتمنت على "المواطنين ليلة رأس السنة أخذ العبر والدروس مما حصل في عام 2020، والعودة إلى الله والتقرب إليه بخالص الدعاء أن يرفع عنا ما نزل بنا من وباء وبلاء وظلم".