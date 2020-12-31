دوريات لقوى الأمن في طرابلس ضمن الاجراءات الخاصة بليلة رأس السنة

بدأت عناصر قوى الأمن الداخلي بإمرة قائد سرية طرابلس العقيد عبدالناصر غمراوي باقامة الحواجز في مختلف أحياء المدينة، للتأكد من التزام المواطنين بوضع الكمامة، وان سائقي السيارات غير مخمورين، وذلك ضمن الاجراءات الخاصة بليلة رأسة السنة.وتقوم عناصر قوى الامن ايضا بدوريات على المطاعم للتأكد من التزامهم باجراءات السلامة العامة، وتنتشر امام الكنائس لحفظ الامن.