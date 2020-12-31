محافظ النبطية زار قائمقامية حاصبيا لمناسبة تسلم القائمقام الجديد مهامه

زار محافظ النبطية حسن فقيه مركز قائمقامية حاصبيا بمناسبة تسلم القائمقام الجديد رواد سلوم مهامه، وكان في استقباله القائمقام الجديد ورئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا ورئيس بلدية كفرحمام كامل حمود ورئيس دائرة التربية شفيق علوان ورئيس دائرة التنظيم المدني حسام يوسف وعدد من مخاتير وفعاليات القضاء.واطلع المحافظ على سير العمل في القائمقامية واحتياجاتها، بحيث وضعه القائمقام في صورة الصعوبات التي تعاني منها القائمقامية والقضاء بشكل عام، مؤكدا "العمل تحت اشراف وتوجيه المحافظ لما فيه خدمة المنطقة".بدوره أكد المحافظ "العمل والتعاون مع الجميع متمنيا التوفيق والنجاح للقائمقام الجديد".