انتشار للجيش على طول الطرق في قضاء زحلة لمواكبة ليلة رأس السنة

انتشر فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني بشكلٍ واسع على طول الطرق في قضاء زحلة، إضافة الى بعض القرى في البقاعين الشمالي والغربي، وصولا إلى الحدود اللبنانية في منطقة المصنع، عدا عن تعزيز وجوده في منطقة زحلة بشكل كبير جدا. وشاركت المئات من العناصر في هذا الانتشار الواسع ضمن اطار اجراءات الجيش لمواكبة ليلة رأس السنة، والتي أدت إلى اشاعة جو من الامان والطمأنينة في نفوس اهالي المنطقة.وجال قائد الفوج العقيد دايفيد بشعلاني على حواجز ونقاط عسكرية عدة، مؤكدا "الجهوزية التامة للفوج والتشدد في تطبيق الاجراءات العسكرية"، منوها ب"مناقبية الضباط والعسكريين"، مؤكدا "حفظ الأمن وزرع الطمأنينة في نفوس الأهالي".وثمن راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين المطران عصام يوحنا درويش "هذه الاجراءات والانتشار العسكري الذي يبعث السلام والراحة"، مؤكدا "دور الجيش في حفظ الأمن والأمان، رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها".وشدد درويش على "الدور الكبير الذي يؤديه الجيش بقيادة العماد جوزاف عون على رأس المؤسسة العسكرية الصامدة، رغم كل التحديات والصعاب".