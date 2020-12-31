لبنان

في صور.. 130 إصابة كورونا جديدة

Lebanon 24
31-12-2020 | 19:38
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، ببيان، "تسجيل 130 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء"، لافتة إلى أن "الإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم 10 حالات من التابعية الفلسطينية وإصابة واحدة من التابعية السورية، توزعوا على الشكل الآتي: صور 33، البرج الشمالي 12، الحوش 10، العباسية 10، برج رحال 6، البص 5، طورا 5، ديرقانون راس العين 5، معركة 4، طيردبا 4، مجدل زون 3، باتولية 3، شحور 3، الرشيدية 3، طيرفلسية 3، الشبريحا 3، سلعا 2، جويا 2، جل البحر 2، بدياس 2، عين بعال 2، الرمادية 2، وادي جيلو 1، جناتا 1، قانا 1، صريفا 1، المجادل 1، والقاسمية 1. كما سجلت اليوم حالتا وفاة لمصابين بcovid_19 يعانيان من امراض مزمنة. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 5165 مصابا توزعوا وفق الآتي: 4920 حالة محلية، من بينها 726 حالة من التابعية الفلسطينية و81 من التابعية السورية، 246 حالة وافدة، 3260 حالة شفاء، 61 حالة وفاة، و1847 الحالات النشطة".

وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بكورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، متمنية من جميع الأهل "عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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