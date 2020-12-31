لبنان

تقرير لمصلحة الليطاني عن أبرز إجراءاتها لعام 2020

Lebanon 24
31-12-2020 | 20:05
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وزعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقريرا يتضمن ابرز الاجراءات التي اتخذتها خلال عام 2020 لحماية الموارد المائية وتطوير مشاريعها.
 
ولمعرفة ما تضمنه التقرير، اضط هنا
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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