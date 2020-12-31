بهاء الحريري: نحن شعب لا ينحني بل يستمر بعزيمة صلبة

غرد رجل الأعمال بهاء الحريري على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "كل عام ولبنان بخير، مر لبنان بعاصفة من الأزمات في ال ٢٠٢٠، لكن العالم بأسره يعلم بأننا شعب لا ينحني ولا يقف عند أزمة أو كارثة بل يستمر بعزيمة صلبة وتحدٍ للصعاب ورغبة شديدة بالحياة الكريمة. كل عام وأنتم بناة للوطن".