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لبنان
فهمي: الوضع الأمني ممسوك
Lebanon 24
31-12-2020
|
20:23
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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في حديث لقناة الـ"mtv" أنّ "الوضع الأمني ممسوك"، ميشرا إلى أن "هذه السنة لا تشبه غيرها والاجراءات أيضا غير مسبوقة".
وطالب فهمي المواطن بان "يضع يده بيد القوى الامنية".
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محمد فهمي
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