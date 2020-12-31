الشرطة السياحية تتأهب لتطبيق قرارات التعبئة العامة (فيديو)

نشرت صفحة قوى الأمن الداخلي على تويتر فيديو يوثق إنطلاق دوريات من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية لتطبيق قرارات التعبئة العامة للحد من إنتشار وباء كورونا لاسيما في المطاعم، المقاهي، الحانات والمرافق السياحية.

بالفيديو: إنطلاق دوريات من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية لتطبيق قرارات التعبئة العامة للحد من إنتشار وباء كورونا لاسيما في المطاعم، المقاهي، الحانات والمرافق السياحية #قوى_الأمن #بالالتزام_منعيّد_بأمان pic.twitter.com/N8P4tjQb1g — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 31, 2020