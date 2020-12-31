الشرطة السياحية تتأهب لتطبيق قرارات التعبئة العامة (فيديو)

بالفيديو: إنطلاق دوريات من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية لتطبيق قرارات التعبئة العامة للحد من إنتشار وباء كورونا لاسيما في المطاعم، المقاهي، الحانات والمرافق السياحية #قوى_الأمن #بالالتزام_منعيّد_بأمان pic.twitter.com/N8P4tjQb1g
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 31, 2020
بالفيديو: إنطلاق دوريات من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية لتطبيق قرارات التعبئة العامة للحد من إنتشار وباء كورونا لاسيما في المطاعم، المقاهي، الحانات والمرافق السياحية #قوى_الأمن #بالالتزام_منعيّد_بأمان pic.twitter.com/N8P4tjQb1g