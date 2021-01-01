إنها 2021.. من "لبنان24" كل عام وأنتم بألف خير

كل عام ولبنان بألف خير..



ليس جديداً أن نبدأ العام الجديد، كما في كل سنة، بالتمنيات على أمل أن يحمل هذا العام إلى جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، ما لم تحمله سنة 2020، وهي كانت بإعتراف الجميع من دون إستثناء كارثية من كل النواحي، ولا سيما على صعيد ما تركته جائحة كورونا من مآسٍ عى مساحة كل الوطن، وما خلّفه إنفجار المرفأ من كوارث بشرية واضرار مادية هي الأقسى على لبنان منذ قيامه.



نتمنى أن تحمل السنة الجديدة ما يعود بالنفع والخير للبنان، على رغم الكمّ الهائل من المشاكل التي عاناها في السنة المنصرمة والمجيّرة إلى العام 2021، على أمل ولادة الحكومة الجديدة قريبًا، والبدء بمعالجات تتطلب الكثير من المعجزات، أقله في ما يتعلق بالحياة اليومية وإعادة ثقة المواطنين، الذين نزلوا إلى الشوارع مطالبين بعيش كريم في دولتهم وبما يمكن إتخاذه من قرارات وإجراءات سريعة تكون مقدّمة لعملية إنقاذية شامل تنسيهم ويلات سنة 2020.