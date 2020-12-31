تدابير أمنية مشددة في طرابلس وعكار بمناسبة رأس السنة

نفذت وحدات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي منذ مساء اليوم تدابير أمنية مشددة في معظم شوارع طرابلس والساحات الاساسية كما محافظة عكار.



وتأتي هذه الاجراءات من ضمن حفظ الأمن ولتأكيد عدم إطلاق النار ابتهاجاً.