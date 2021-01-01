المودعون يسحبون أموالهم من القرض الحسن بعد قرصنتها

في الوقت الذي مازالت تداعيات عملية القرصنة التي تعرضت لها حسابات مؤسسة "القرض الحسن" التي تشكل مصرف "حزب الله"، علم أن عدداً من المودعين سارعوا إلى إقفال حساباتهم وسحب أموالهم، لا سيما في ظل الخوف من أن تطالهم العقوبات الأميركية المفروضة سابقاً على "القرض الحسن"، إضافة إلى مؤسسات أخرى تابعة للحزب، في حين علم أن أعداداً من المودعين تلقت رسائل نصية دعتهم إلى سحب ودائعهم.وكما علمت "السياسة"، يخشى المودعون على أموالهم بعد عملية القرصنة، وسط مخاوف من إجراءات أكثر تشدداً قد تتعرّض لها بقية المؤسسات المالية التابعة لحزب الله، في ظل التوجه الأميركي لفرض المزيد من العقوبات على الحزب ومناصريه وكل المتعاملين معه في لبنان والمنطقة.