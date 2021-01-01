لبنان

مداهمات للجيش في طرابلس

Lebanon 24
01-01-2021 | 00:56
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ينفّذ الجيش اللبناني مداهمات في عدة مناطق في طرابلس حيث تمكن من توقيف ٧ اشخاص حتى الآن معظمهم من مطلقي النار ابتهاجاً وبحوزتهم الاسلحة النارية التي استعملوها.
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