مداهمات للجيش في طرابلس

ينفّذ الجيش اللبناني مداهمات في عدة مناطق في طرابلس حيث تمكن من توقيف ٧ اشخاص حتى الآن معظمهم من مطلقي النار ابتهاجاً وبحوزتهم الاسلحة النارية التي استعملوها.