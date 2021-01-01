3 إصابات جديدة في كفرحزير

أعلنت بلدية كفرحزير - الكورة في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، حيث أجروا فحص ال pcr وأتت النتيجة إيجابية، وهم يلتزمون الحجر المنزلي.كما طلبت من جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة وإبلاغ رئيس البلدية.