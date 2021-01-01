"أقلعت اليوم".. الرصاص الطائش يُصيب طائرة لـMEA (صور)

أدى تساقط الرصاص العشوائي بالأمس احتفالا بالعام الجديد، الى إصابة إحدى الطائرات الحديثة التابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" في المطار، وقام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح اليوم.