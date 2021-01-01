بالتفاصيل.. هكذا سيكون طقس أول ويك اند في السنة الجديدة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس خلال اليومين المقبلين قليل الغيوم الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية ويتكون طبقات من الضباب على المرتفعات. السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 14 الى 21 درجة، الجبال من 9 الى 18 درجة،

وفي الداخل من 4 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%.

- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء 20°م.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,34 وساعة الغروب 16,41.