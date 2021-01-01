فحص RAPID TEST لمخالطين في داربعشتار الكورة

أجرت بلدية داربعشتار المرحلة الاولى من فحوص ال Rapid test وفحوص المناعة الخاصة بفيروس كورونا لعدد من المخالطين لحالات إيجابية في مبنى البلدية، بالتعاون مع فريق التدخل البلدي السريع الخاص بالبلدية وباشرافه.وأكدت البلدية أنها ستعلن لاحقا عن موعد استكمال الفحوص للمخالطين فقط أو ممن لديه أعراض كورونا.