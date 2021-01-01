21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
صور ساحرة.. الدراجان زهر وصايغ ودعا 2020 باجتياز 61 كلم صعودا الى أعالي عكار
Lebanon 24
01-01-2021
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
إجتاز الناشطان البيئيان والرياضيان رودريك زهر وجو الصايغ على دراجتيهما الهوائيتين مسافة 61 كيلومترا على الطرق الجبلية صعودا من القبيات حتى أعلى قمم عكار، في مهمة قاسية وصعبة، لتشجيع السياحة البيئية.
وقال زهر: "إن هذا الدرب هو من أصعب الدروب وأطولها حتى الآن في أعالي عكار، أردناه تحديا خاصا في وداع العام 2020 الذي اتسم بعام النكبات الكبرى المتتالية على أكثر من صعيد، ولنقول بأن الطبيعة تبقى الحضن الدافئ الذي يجب اللجوء إليه بشكل دائم مهما اشتدت الصعوبات.
ووصف الدرب بالممتع رغم صعوبته وهو "درب متنوع بين الطرق المعبدة والدروب الترابية الوعرة.
ولفت الى أن "الانطلاقة كانت من القبيات - غوايا ومنها الى نبع الشوح، الشقدوف، فالقموعة ومنها الى أعلى قمة في عكار قلعة عروبة حيث كانت الثلوج بالانتظار ثم العودة نزولا الى القبيات حيث كانت الانطلاقة. والارتفاعات كانت ما بين 500 و2250 مترا ارتفاعا عن سطح البحر بمتوسط إرتفاع ايجابي 2020 مترا".
وإذ تمنى زهر مع حلول سنة جديدة، سنة واعدة بالصحة والخير، وجه دعوة الى كل عشاق الطبيعة لزيارة عكار والتمتع بربوعها وبمميزاتها الطبيعية في كل الفصول، والتعرف على كرم وضيافة أهلها ساحلا وسطا وجبلا.
تابع
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن نصرالله.. ما كشفته خطير!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن نصرالله.. ما كشفته خطير!
21:44 | 2020-12-31
31/12/2020 09:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يعلن عن مصير ودائع اللبنانيين.. هذه أبرز توقعاته للعام 2021
Lebanon 24
ميشال حايك يعلن عن مصير ودائع اللبنانيين.. هذه أبرز توقعاته للعام 2021
22:12 | 2020-12-31
31/12/2020 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يطلق هذا الإسم على عام 2021
Lebanon 24
ميشال حايك يطلق هذا الإسم على عام 2021
20:43 | 2020-12-31
31/12/2020 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
09:27 | 2021-01-01
01/01/2021 09:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة دموية وحرق مصارف وكورونا "يغزو" قصر بعبدا.. إليكم ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2021 (فيديو)
Lebanon 24
ثورة دموية وحرق مصارف وكورونا "يغزو" قصر بعبدا.. إليكم ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2021 (فيديو)
10:00 | 2021-01-01
01/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:15 | 2021-01-01
يوحنا العاشر: لتشكيل حكومة بأسرع وقت بعيداً من منطق التحاصص والاقتسام
13:21 | 2021-01-01
معجزة العام الجديد.. ليليان استفاقت من الغيبوبة بعد 5 أشهر على انفجار المرفأ!
13:19 | 2021-01-01
اعتصام ومسيرة لأهالي موقوفي أحداث عبرا للمطالبة بإطلاق الأسير
13:04 | 2021-01-01
بلدية داربعشتار: 6 إصابات جديدة
12:57 | 2021-01-01
رئيس بلدية كفرحي البترون: إصابتان جديدتان بالفيروس
12:35 | 2021-01-01
بترا خوري تحذر: مقبلون على مرحلة صعبة خصوصا في كانون الثاني وشباط
فيديو
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
01/01/2021 14:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عروض ساحرة تحبس الأنفاس.. شاهدوا كيف احتفل برج خليفة برأس السنة (فيديو وصور)
Lebanon 24
عروض ساحرة تحبس الأنفاس.. شاهدوا كيف احتفل برج خليفة برأس السنة (فيديو وصور)
11:00 | 2021-01-01
01/01/2021 14:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
برج خليفة يُضاء بالعلم اللبناني.. شاهدوا أجواء رأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
برج خليفة يُضاء بالعلم اللبناني.. شاهدوا أجواء رأس السنة (فيديو)
10:10 | 2021-01-01
01/01/2021 14:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact