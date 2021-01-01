لبنان

صور ساحرة.. الدراجان زهر وصايغ ودعا 2020 باجتياز 61 كلم صعودا الى أعالي عكار

Lebanon 24
01-01-2021 | 11:50
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إجتاز الناشطان البيئيان والرياضيان رودريك زهر وجو الصايغ على دراجتيهما الهوائيتين مسافة 61 كيلومترا على الطرق الجبلية صعودا من القبيات حتى أعلى قمم عكار، في مهمة قاسية وصعبة، لتشجيع السياحة البيئية.
 
 
 
 


وقال زهر: "إن هذا الدرب هو من أصعب الدروب وأطولها حتى الآن في أعالي عكار، أردناه تحديا خاصا في وداع العام 2020 الذي اتسم بعام النكبات الكبرى المتتالية على أكثر من صعيد، ولنقول بأن الطبيعة تبقى الحضن الدافئ الذي يجب اللجوء إليه بشكل دائم مهما اشتدت الصعوبات.

ووصف الدرب بالممتع رغم صعوبته وهو "درب متنوع بين الطرق المعبدة والدروب الترابية الوعرة.

ولفت الى أن "الانطلاقة كانت من القبيات - غوايا ومنها الى نبع الشوح، الشقدوف، فالقموعة ومنها الى أعلى قمة في عكار قلعة عروبة حيث كانت الثلوج بالانتظار ثم العودة نزولا الى القبيات حيث كانت الانطلاقة. والارتفاعات كانت ما بين 500 و2250 مترا ارتفاعا عن سطح البحر بمتوسط إرتفاع ايجابي 2020 مترا".

وإذ تمنى زهر مع حلول سنة جديدة، سنة واعدة بالصحة والخير، وجه دعوة الى كل عشاق الطبيعة لزيارة عكار والتمتع بربوعها وبمميزاتها الطبيعية في كل الفصول، والتعرف على كرم وضيافة أهلها ساحلا وسطا وجبلا.
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