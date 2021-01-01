3 إصابات جديدة في كفرعقا

أعلنت بلدية كفرعقا -الكورة في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وهم يلتزمون الحجر المنزلي.



وطلبت البلدية من جميع المخالطين التزام الحجر وإجراء الفحوص اللازمة، مشددة على مخالطي الحالات الايجابية في البلدة "ضرورة التزام الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة وعدم المشاركة في النشاطات الاجتماعية والدينية".