79 حالة إيجابية في قضاء زغرتا.. هكذا توزعت

أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا في نشرتها اليومية، تسجيل 79 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:علما 2أرده 11كفرحاتا 4مجدليا 10مزياره 24زغرتا 11مرياطه 1كفردلاقوس 10اصنون 2كفرياشيت 1سبعل 1راسكيفا 1مرح كفرصغاب 1واذ، تمنت لجميع المواطنين، عاما مليئا بالصحة وراحة البال، ذكرت ب "ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم"،. وشددت على البلديات "وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم بالعزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية".