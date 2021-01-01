خلية الازمة في شكا: 3 إصابات جديدة

أعلنت خلية الازمة في بلدية شكا في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة لابناء البلدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات من الفيروس.وأشارت الى أنها على "تواصل معهم ومع الجهات المختصة لمتابعة إجراءات الحجر".وتمنت البلدية على "كل من خالطهم خلال الاسبوع الماضي التواصل مع خلية الازمة، وشددت على سكان البلدة التزام المعايير الوقائية من تباعد ووضع الكمامة".