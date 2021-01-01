رئيس بلدية كفرحي البترون: إصابتان جديدتان بالفيروس

أعلن رئيس بلدية كفرحي في قضاء البترون جورج عقل تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين أهالي البلدة.وطلبت الخلية من المخالطين التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة، وشددت على الجميع ضرورة التزام الاجراءات الوقائية وعدم تبادل الزيارات الاجتماعية.