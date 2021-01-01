بلدية داربعشتار: 6 إصابات جديدة

أعلنت بلدية داربعشتار - الكورة في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهم يلتزمون الحجر المنزلي، مشددة على "ضرورة التزام إجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، حفاظا على صحتهم والسلامة العامة".



