لبنان

اعتصام ومسيرة لأهالي موقوفي أحداث عبرا للمطالبة بإطلاق الأسير

Lebanon 24
01-01-2021 | 13:19
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نفّذ أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف أحداث عبرا اعتصاماً بعد صلاة الجمعة أمام مسجد بلال بن رباح في عبرا، للمطالبة بإغلاق ملف عبرا عبر إطلاق الشيخ أحمد الأسير وجميع المعتقلين بملف عبرا، وكذلك للمطالبة بالعفو العام وتبييض السجون.

وبحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد شارك في الاعتصام المسؤول السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" في الجنوب بسام حمود، حيث رفع المعتصمون لافتة كبيرة جاء فيها "أطلقوا الشيخ أحمد الأسير واخوانه".

وألقى خالد البوبو كلمة باسم المعتصمين تناول فيها "المظلومية التي لحقت بالمعتقلين في ملف أحداث عبرا"، داعيا الى "إغلاق هذا الملف من خلال إطلاق الشيخ أحمد الاسير وإخوانه لوقف نزف جرح عبرا وصيدا معا".

بعد ذلك، انطلق المعتصمون في مسيرة جابت الشوارع الداخلية لعبرا وصولا الى مكان انطلاق شرارة أحداث عبرا عند الطريق العام.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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