يوحنا العاشر: لتشكيل حكومة بأسرع وقت بعيداً من منطق التحاصص والاقتسام

دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، إلى "تشكيل حكومة بأسرع وقت وكما ينص الدستور بعيداً من منطق التحاصص والاقتسام".

وفي خلال ترؤسه قداس رأس السنة الميلادية في الكاتدرائية المريمية بالعاصمة السورية دمشق، قال اليازجي: "نصلي من أجل لبنان والاستقرار في لبنان. نصلي من أجل شعبنا في لبنان الذي يرزح تحت الضائقة المادية وتحت وطأة انفجار مرفأ بيروت. وندعو من أجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت وكما ينص الدستور بعيداً من منطق التحاصص والاقتسام، رأفة بالإنسان الذي يرزح تحت شبح وواقع انهيار العملة الوطنية".