الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه - البيان الآتي: "بتاريخ 31/12 /2020 الساعة 16.01، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترا ولمدة دقيقتين. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".