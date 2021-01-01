لبنان

الصليب الأحمر استجاب لـ296 حالة إنسانية

Lebanon 24
01-01-2021 | 14:54
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صدر عن الصليب الأحمر اللبناني، بيان جاء فيه: "ككل عام ومواكبة للاحتفالات بمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وعددها 47 مركزا ثابتا و3 مراكز مؤقتة و4 غرف عمليات تنسيق واتصال في حال الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 376 مسعفا ومسعفة وحوالى 96 سيارة إسعاف.

وتلقت الفرق نداءات المواطنين على رقم الطوارئ 140، وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني حتى صباح اليوم ما مجموعه 296 حالة إنسانية موزعة كما يلي:
- 23 إصابة من حوادث السير.
- 3 حالات سكر وتقيؤ وإعياء.
- 10 حالات قلب.
- 7 حالات إحياء قلبي رئوي.
- 183 مهمة طارئة متنوعة (نقل مرضى إلى المستشفيات)
- 70 مهمة اسعاف عادية.

والجدير ذكره أن عدد حوادث السير المبلغ عنها لعمليات الصليب الأحمر بلغت 17 حادثا.

كما وقام مركزا نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس اللذان واكبا ليلة رأس السنة بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات.

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