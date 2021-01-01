نهرا: فحوص على عاتق البلدية في جران وبقسميا في 4 و7 الحالي

هنأ محافظ لبنان الشمالي القائم بأعمال بلديتي جران وبقسميا البترونيتين القاضي رمزي نهرا أبناء البلدتين بحلول العام الجديد، وتمنى لهم "الصحة والسلام والطمأنينة".



وأعلن أنه "إحساسا بالظروف الصعبة الإقتصادية، تم إلغاء كلفة إشتراك المولد لشهر كانون الاول".

ودعا "كل من خالط أي مصاب بكورونا في البلدتين الى تسجيل إسمه لدى البلدية ليصار ابتداء من الخميس 4 كانون الثاني الى إجراء فحوص كورونا مجانا على عاتق البلدية في جران وفي 7 منه في بقسميا.