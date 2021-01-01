أبو فاعور: قسم كورونا في مستشفى راشيا يفتح أبوابه في 11 الحالي

أشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان، الى أن "حالات كورونا الى تزايد في كل المناطق، ومنها منطقة راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا، وستزداد الحاجة الى أقسام الاستشفاء والعناية".

وأضاف: "الاثنين في 11 كانون الثاني يفتح قسم كورونا أبوابه في مستشفى راشيا الحكومي حيث يضم 18 سريرا للاستشفاء و6 أسرة عناية فائقة، بعد أن بدأت التجهيزات الجديدة بالوصول أول من أمس وبعد أن تم تأمين الفرق الطبية والتمريضية".

وختم أبو فاعور: "الشكر لوزير الصحة الدكتور حمد حسن على اهتمامه ومتابعته والشكر لفريق عمله على تأمين المعدات والموافقة على توسيع الكادر التمريضي والشكر لإدارة المستشفى على جهودها والتزامها على أمل أن تعفينا المسؤولية الاجتماعية للمواطنين من الحاجة الى كل هذه التجهيزات".