قطع طريق عام رياق بعلبك.. ماذا يجري؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بقطع عدد من المحتجين طريق عام رياق بعلبك قرب مدخل بلدة دورس بإتجاه واحد، احتجاجا على تزايد عمليات السرقة والسلب في وضح النهار، وآخرها سلب المواطن مشهور مشيك سيارته في محلة الحلانية قبل يومين.

وطالب المحتجون الدولة وأجهزتها الامنية بـ "تحمل مسؤولياتها وتوقيف المتورطين والمخلين بالأمن ومحاسبتهم".

