نجت بأعجوبة.. هذا ما حصل مع مواطنة في البترون!

أنقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 10:40 من تاريخ اليوم الجمعة مواطنة حوصرت داخل منزلها إثر نشوب حريق في حي شكا - البترون.كما عمل العناصر على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لها ميدانياً للتاكد من صحتها.توازياً أخمد العناصر الحريق الذي شب داخل المنزل.وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.