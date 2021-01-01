حريق محل سجاد و مفروشات في طرابلس

أفاد مراسل "لبنان 24" بانه اندلع حريق فجر اليوم في محل لبيع السجاد والمفروشات في طرابلس.



وبحسب المراسل، قضت النيران على جميع الموجودات فيما عملت فرق الاطفاء على السيطرة على الحريق قبل امتداده.



واقتصرت الاضرار على الماديات.