لبنان

بعد إحراق مخيم للاجئين السوريين في المنية.. قرار بعدم إعادة بنائه!

Lebanon 24
01-01-2021 | 16:57
A-
A+


Doc-P-780123-637451177378557513.jpeg
Doc-P-780123-637451177378557513.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجمع عدد من الشبان من "آل المير" واصدقائهم في محيط الأرض التي احترق فيها مخيم النازحين السوريين في المنية، وذلك اعتراضاً على اعاده بنائه ورفضاً لاستمرار توقيف اشخاص من آل المير على خلفية احتراق المخيم مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وملاحقة المتسببين، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وكان قد أصدر صاحب الأرض التي كان مقام عليها المخيم بياناً اعلن فيه عدم استعمال أرضه لاعادة بناء المخيم تماشياً مع طلب اهالي المنطقة وقال: الى اهلنا في المنية وبحنين والجوار، منذ البداية احتضنا النازحين السوريين الذين كنا وما نزال نعتبرهم أهلنا واخواننا وكان تعاطفنا معهم بلا حدود لكون وضعهم يتطلب الوقوف الى جاتبهم  بكل اشكال المحبة والعطاء. وهذا ما فعلناه وأكدته الظروف حيث لم يكونوا ضيوفا بل اخوانا وقد بادلونا ايضا هم بالمثل.
ولا بد من التأكيد أن ما حصل كان مجرد حادث فردي ونحمد الله عزا وجل انه لم ينتج عن الحادث المشؤوم أي اضرار جسدية او خسائر في الأرواح.
ونتوجه بالشكر الى كل من احتضن الأخوة السوريين ومدى لهم يد العون والمساعدة.
ومن هذا المنطلق وكي لا يعمل المصطادون في الماء العكر على العزف على الوتر الذي لا يخدم مصلحة السوريين في المخيم المشاد على ارضنا واظهارا لحسن نيتنا ونزولا عند رأي المخلصين والاصدقاء من أهل المنطقة ومنعا لتكرار هذا الحادث الاليم الذي من البديهي اننا نشجبه ونرفضه بكل الاشكال والمعايير.
لذلك فاننا اتخذنا موقفا يتناسب مع مصلحتنا ومصلحتهم التامة والكاملة بعدم العودة الى اعادة إشادة المخيم الذي كان قائما والذي تعرض للحريق والغائه نهائيا على العقار خاصتنا والذي استمر لمدة خمسة عشر عاماً، املين ان يتم نقلهم الآمن الى اي مكان يرتأونه كي تكون اوضاعهم على احسن ما يرام .
ونهيب بالجميع وخاصة وسائل الاعلام والاعلان ان تتوخى الدقة في نشر اية معلومات وقبل اتخاذ المواقف التي لا يستفيد مننها الا اعداء الوطن والقيم والاخلاق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:13 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:10 | 2021-01-01
23:05 | 2021-01-01
22:28 | 2021-01-01
21:53 | 2021-01-01
21:43 | 2021-01-01
21:18 | 2021-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website