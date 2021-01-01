اعتبارا من الاثنين.. خبر سار من وزير الصحة حول كلفة فحص كورونا!

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عن خفض كلفة فحص PCR في مختبرات المستشفيات الحكومية الى مئة ألف ليرة لبنانية، بموجب تعميم سيصدره يوم الاثنين المقبل. وأكد أن مستشفى بعلبك الحكومي سيتم اعتماده كمركز تلقيح اعتبارا من أواسط شهر شباط المقبل، بعد وصول لقاح فايزر.



كلام حسن جاء خلال زيارته مستشفى بعلبك الحكومي ولقائه رئيسها الدكتور عباس شكر، رئيسة قسم المختبر الدكتورة نجوى ياغي، والجهاز الطبي والتمريضي، وقال وزير الصحة: "جئنا لزيارتكم مطلع العام الجديد، لنلتقي إدارة مستشفى بعلبك الحكومي والفريق الطبي والأكاديمي والممرضين والممرضات وكل العاملين في المستشفى بكل أقسامها، لنتمنى لكم الخير، وننقل إليكم باسم الوزارة والمرضى كل التمنيات السعيدة، ولنشكركم على التضحية والوفاء والانتماء، فقد أثبتم بجدارة أنكم أهل لتكونوا فعلا بلسما للجراح".



وتابع: "البارحة كانت سهرة رأس السنة، ونحن نفرح بأن يسهر الناس، ولكن ضمن ضوابط، ويجب ألا ننسى أبدا أننا كنا وما زلنا بحاجة إلى رفع عدد أسرة العناية الفائقة، والمستشفيات في كل لبنان تتابع على مدار الساعة 24/24 مع موظفي الوزارة، سواء في ال Call center أو بالترصد الوبائي أو بالتتبع، لذلك أريد أن أقول لموظفي الوزارة أيضا يعطيكم ألف عافية، لأنكم الجندي المجهول، وكذلك أقول لكل الإداريين والأطباء والممرضين والممرضات والعاملين في مستشفى بعلبك الحكومي عافاكم الله، فإننا نرى اليوم جودة الخدمات الطبية والمخبرية والإسعافية التي يتم تقديمها ومستوى المتابعة من قبل هذا الفريق الطبي والعلمي، والمؤشر التنازلي لنسبة الوفيات، وهذا ما نريده كنموذج لتعميمه بتقديم الخدمة ونبقى بإنسانيتنا، وليس بتقديم الخدمة والإبقاء على مسافة بيننا وبين الناس، فما تقومون به في مستشفى بعلبك الحكومي نموذجي وراق وإنساني، عابر لكل الحسابات الصغيرة والضيقة، لا بل تتعداه إلى إيصال هذه الرسالة الطبية البحتة في نجدة المواطن وخدمته".



وأشار إلى أن "كل الدعم الذي يتجه نحو المستشفيات الحكومية هو واجب، وهو نتيجة حرمان تراكمي وسياسات صحية غير سليمة وغير عادلة، واليوم يتم تحقيقه لأننا نشاهد هذا التعاطي الإيجابي، ولا نستطيع أن نبادل هذا الأداء إلا بالعطاء، وهذه مسؤوليتنا".



وأعلن أنه "سيتم اعتماد مستشفى بعلبك الحكومي كمركز للتطعيم بلقاح فايز، إن شاء الله في منتصف شهر شباط المقبل، وحتى يحين موعد تلقي اللقاح علينا واجب الالتزام، لأن أعداد الإصابات عالية، ونحن بحاجة إلى رفع عدد أسرة العناية الفائقة، من هنا نرفع الصرخة مرة جديدة للمستشفيات الخاصة للدخول إلى ساحة المعركة في مواجهة الوباء، وأن يكونوا حصنا منيعا لحماية أهلهم ومواطنيهم ومجتمعهم في مختلف المناطق اللبنانية".



ووجه الوزير حسن تحية خاصة إلى "كل الموظفين والعاملين في أقسام كورونا، والذين يخدمون الناس في شتى وسائل تشخيص كورونا، وأقول لهم إن هذا المواطن بعزلته داخل هذه الأقسام هو بحاجة إلى الحضانة والرعاية التي أشاهدها، سواء بالمتابعة عبر الشاشات أو زيارتهم أو عبر المبادرة اللطيفة كالتي قام بها مدير المستشفى الدكتور عباس شكر ليل أمس بزيارته المرضى في قسم كورونا ومعايدتهم وتقديم الحلوى لهم، وهذا يدل الى أن أخلاقنا وإنسانيتنا لها دور كبير في رفع المعنويات وبلسمة الجراح".



وختم: "الكثير من الناس ليس باستطاعتهم تحمل قيمة تكلفة فحص ال PCR البالغة 150 ألف ليرة نتيجة الوضع الاقتصادي، لذلك سنصدر تعميما صباح يوم الاثنين المقبل بتخفيض كلفة فحص PCR في المستشفيات الحكومية إلى 100 ألف ليرة أي بترك هامش ربح زهيد جدا للمستشفيات، ونحن بدورنا كوزارة نسلم المستشفيات الحكومية أيضا فحوصا مجانية، ولكن من خلال فرق الترصد الوبائي التي تشخص الحالات المخالطة والتي لديها عوارض، ويتم تزويد المستشفيات بلوائح إسمية بتلك الحالات".