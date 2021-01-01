لبنان

"حزب الله" يطلق اسم أبو مهدي المهندس على طريق علمان

Lebanon 24
01-01-2021 | 18:30
A-
A+
Doc-P-780148-637451228380470883.jpg
Doc-P-780148-637451228380470883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقام "حزب الله" مراسم إطلاق اسم "الشهيد أبو مهدي المهندس" على طريق علمان التي تربط محافظتي الجنوب والنبطية بفلسطين المحتلة، برعاية الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وفي الذكرى السنوية الأولى لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ممثلا نصر الله، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، مسؤول منطقة الجنوب الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين وفاعليات وشخصيات، وسط التزام بالإجراءات الصحية والطبية كافة.

فياض

وتحدث فياض باسم نصر الله، فقال: "في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير أبو مهدي المهندس، وهنا على مدخل وادي الحجير، وادي المقاومة والمقاومين والشهداء والانتصارات، نفتتح هذه الطريق لنسميها باسم الشهيد القائد، وهي طريق تربط بين مدخل وادي الحجير ببلدة علمان الشومرية التي لا تزال تشهد على أطلال موقع إسرائيلي دمرته المقاومة وحررته من رجس الاحتلال في العام 2000".

أضاف: "أبو مهدي المهندس واحد من القادة الذين أمضوا عمرهم وجهادهم ومسيرتهم في سبيل الحرية والاستقلال والكرامة لشعوب المنطقة ومجتمعاتها، ونحن من موقعنا وتثمينا لكل عطاءاته وجهوده وتضحياته ونقائه الثوري، ودوره الأساسي في مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية من ناحية، والمشروع الداعشي التكفيري الإرهابي من ناحية أخرى، وتثمينا لهذا المخزون الأخلاقي والإيماني والإنساني الذي تتمتع به شخصية أبو مهدي المهندس، نطلق اسمه على هذه الطريق".

وختم: "باسم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، نطلق تسمية شارع الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس على هذا الشارع الذي يربط الجنوب والنبطية بفلسطين المحتلة، ووادي المقاومة بإنجازاتها، كي نقول بأن الأرض مآلها لأهلها، وأن العدو إلى اندحار وهزيمة وخسارة".

ياسين

بدوره أكد ياسين أن "قرى جبل عامل تزداد شرفا بتسمية هذه الطريق على اسم شهيد محور المقاومة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، وإن أهمية هذه الطريق تكمن في أنها تربط محافظتي الجنوب والنبطية بفلسطين المحتلة عبر دير سريان والطيبة والقصير وعلمان الشومرية، وهذا إنما يؤكد أن أهل منطقة جبل عامل سائرون ومستمرون بمواجهة الظلم والاستكبار، ويؤكد أيضا أن هذه المنطقة ستبقى نقطة وصل ما بين المجاهدين حتى الانتصار ودحر المشروع الاستكباري في العالم، وهذا ما يحملنا أيضا الاستمرار بحفظ تضحيات الشهداء والمجاهدين وأهلنا".

بعدها، أزيحت الستارة عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم أبو مهدي المهندس وتسمية الطريق على اسمه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:13 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:23 | 2021-01-02
06:22 | 2021-01-02
06:21 | 2021-01-02
06:15 | 2021-01-02
06:15 | 2021-01-02
06:12 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website