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لبنان
"حزب الله" يطلق اسم أبو مهدي المهندس على طريق علمان
Lebanon 24
01-01-2021
|
18:30
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أقام "حزب الله" مراسم إطلاق اسم "الشهيد أبو مهدي المهندس" على طريق علمان التي تربط محافظتي الجنوب والنبطية بفلسطين المحتلة، برعاية الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وفي الذكرى السنوية الأولى لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ممثلا نصر الله، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، مسؤول منطقة الجنوب الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين وفاعليات وشخصيات، وسط التزام بالإجراءات الصحية والطبية كافة.
فياض
وتحدث فياض باسم نصر الله، فقال: "في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير أبو مهدي المهندس، وهنا على مدخل وادي الحجير، وادي المقاومة والمقاومين والشهداء والانتصارات، نفتتح هذه الطريق لنسميها باسم الشهيد القائد، وهي طريق تربط بين مدخل وادي الحجير ببلدة علمان الشومرية التي لا تزال تشهد على أطلال موقع إسرائيلي دمرته المقاومة وحررته من رجس الاحتلال في العام 2000".
أضاف: "أبو مهدي المهندس واحد من القادة الذين أمضوا عمرهم وجهادهم ومسيرتهم في سبيل الحرية والاستقلال والكرامة لشعوب المنطقة ومجتمعاتها، ونحن من موقعنا وتثمينا لكل عطاءاته وجهوده وتضحياته ونقائه الثوري، ودوره الأساسي في مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية من ناحية، والمشروع الداعشي التكفيري الإرهابي من ناحية أخرى، وتثمينا لهذا المخزون الأخلاقي والإيماني والإنساني الذي تتمتع به شخصية أبو مهدي المهندس، نطلق اسمه على هذه الطريق".
وختم: "باسم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، نطلق تسمية شارع الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس على هذا الشارع الذي يربط الجنوب والنبطية بفلسطين المحتلة، ووادي المقاومة بإنجازاتها، كي نقول بأن الأرض مآلها لأهلها، وأن العدو إلى اندحار وهزيمة وخسارة".
ياسين
بدوره أكد ياسين أن "قرى جبل عامل تزداد شرفا بتسمية هذه الطريق على اسم شهيد محور المقاومة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، وإن أهمية هذه الطريق تكمن في أنها تربط محافظتي الجنوب والنبطية بفلسطين المحتلة عبر دير سريان والطيبة والقصير وعلمان الشومرية، وهذا إنما يؤكد أن أهل منطقة جبل عامل سائرون ومستمرون بمواجهة الظلم والاستكبار، ويؤكد أيضا أن هذه المنطقة ستبقى نقطة وصل ما بين المجاهدين حتى الانتصار ودحر المشروع الاستكباري في العالم، وهذا ما يحملنا أيضا الاستمرار بحفظ تضحيات الشهداء والمجاهدين وأهلنا".
بعدها، أزيحت الستارة عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم أبو مهدي المهندس وتسمية الطريق على اسمه.
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