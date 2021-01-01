ثلاثة جرحى بحادث سير على طريق الغازية البحري

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بوقوع حادث سير مروع على طريق الغازية البحري بإتجاه صيدا، بين سيارة رباعية الدفع من نوع BMW - X5 وسيارة Kia مما أدى الى جرح ثلاثة أشخاص، عمل عناصر الدفاع المدني على نقلهم الى المستشفى للمعالجة.