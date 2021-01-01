"كورونا" يواصل تقدمه في المناطق.. إليكم الجديد

يواصل فيروس "كورونا" المستجد تقدمه في مختلف المناطق اللبنانية، في وقت وصل عدد المصابين الإجمالي إلى 183888.

وأعلنت خلية الأزمة في بلدة القرنة تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة.

وأشارت في بيان إلى أن "هناك 3 حالات تتلقى العلاج المناسب وملتزمة الحجر الصحي".

كذلك، أعلنت خلية الأزمة في قضاء بنت جبيل، تسجيل 16 إصابة جديدة بوباء كورونا، وهي موزعة على المناطق التالية: دبل 5، عين ابل 3، عيناتا 2، حاريص 2، بنت جبيل 1، تبنين 1، صفد 1، حداثا 1.

من جهتها، أعلنت خلية الازمة في بلدة حرار في بيان "تسجيل إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا تعود لشاب من البلدة، ليرتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم إلى 43".

بدورها، أفادت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي بتسجيل 10 إصابات إيجابية بفيروس كورونا، في قرى وبلدات المتن الاعلى ليوم الجمعة، وتوزعت على النحو الآتي:

حمانا 4، العبادية 3، بزبدين 1، أرصون 1، فالوغا 1، بتبيات حالة وفاة واحدة.

من جهتها، سجلت لجنة التتبع والترصد الوبائي في الهرمل اصابة واحدة بفيروس كورونا وحالة وفاة اليوم في المدينة وقضائها.

ومع هذا، أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان، أنه "تم تسجيل حالة إيجابية جديدة لمقيم في القبيات".

كذلك، أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا في البلدة، أحداها من سكان بلدة الشيخ محمد، الى جانب حصول حالة شفاء واحدة.

وأعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية ليوم الجمعة، تسجيل 80 حالة إيجابية جديدة في الكورة، موزعة على الشكل الآتي: كفتون 3، المجدل 1، برسا 1، داربعشتار 7، قرية بحبوش 1، كفريا 1، أنفه 9، كفرعقا 5، عفصديق 1، كفرصارون 1، بشمزين 2، دده 5، دارشمزين 1، راسمسقا 2، أميون 10، كفرحزير 3، بزيزا 1، كوسبا 7، بترومين 1، بتعبورة 1، قيد التحقق 17.

بدورها، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة "أمل" و "حزب الله" في بيان، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة.