لبنان

كتانة: مستشفيات ​بيروت​ لم تعد قادرة على استيعاب إصابات "كورونا" جديدة

Lebanon 24
01-01-2021 | 21:04
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قال الأمين العام لـ"الصليب الأحمر اللبناني" جورج كتانة، أنه خلال الأيام الـ3 الماضية، جرى نقل مع يعادل الـ100 مصاب بفيروس كورونا يومياً إلى المستشفيات".

وفي حديث تلفزيوني، كشف كتانة أن "مستشفيات بيروت لم تعد قادرة على استيعاب إصابات جديدة"، وقال: "ندرس مع المعنيّين إمكانيّة نقل المصابين إلى مستشفيات خارج بيروت وجبل لبنان".

وأضاف: "الخطورة كبيرة بالنسبة إلى قدرة المستشفيات على الإستيعاب، وهناك مستشفيات قد تعتبر أنّ الأولويّة هي للشباب لا لكبار السن، وأُخرى لم يعد لديها أي سرير شاغر لاستقبال المرضى". وتابع: "هناك العديد من الأشخاص الذين يموتون في منازلهم".

وأوضح كتانة أنّ "الصليب الأحمر كان ينقل مصابين إلى النبطية والهرمل وعكار وغيرها من المناطق، وهو مستنفر ومدرَّب للقيام بمهمّة نقل المرضى، ومستمر بالقيام بذلك على كامل الأراضي اللبنانية".

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