بعد ملاحقته.. فقدان الاتصال بشاب في الأرز والقوى الأمنية تشدد البحث

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه جرى فقدان الاتصال بالشاب "ي. ك" منذ بعد ظهر اليوم في منطقة الأرز، وذلك بعد ركنه سيارته في إحدى محطات الوقود.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد كان الشاب أجرى اتصالاً بغرفة عمليات قوى الأمن يناشدهم فيه التدخل لان هناك من يلاحقه.

وعلى الفور تحركت القوى الأمنية، بحثاً عنه، وهي طلبت منذ قليل تزويدها بكلاب بوليسية لتفعيل عملية البحث.