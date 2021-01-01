العثور على الشاب الذي كان مفقوداً في الأرز.. ماذا عن حالته؟

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بشري، أن القوى الأمنية تمكنت بعد البحث، من العثور على الشاب (ي. ك.) الذي كان انقطع الاتصال به بعد ظهر اليوم في منطقة الأرز. وهو بصحة جيدة.