16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لبنان يدخل مرحلة وبائية "صعبة".. تحذير من تزايد إصابات "كورونا" وترقب قرار الإقفال التام
Lebanon 24
02-01-2021
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": بينما ينتظر اللبنانيون القرار الذي ستتخذه اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة «كورونا» الاثنين المقبل، ارتفعت وتيرة التحذيرات من تدهور الوضع الوبائي، لا سيما بعدما ودع لبنان العام 2020 مسجلاً رقماً قياسياً تجاوز الـ3 آلاف إصابة يومية للمرة الأولى منذ إنشار وباء «كورونا».
ورأت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري أن أرقام الإصابات بكورونا «ستتخطى المتوقع» ما يؤكد حتمية أخذ قرارات سريعة خلال العام 2021، متحدثة عن «تغييرات جذرية بطريقة مواجهة التحديات».
ولفتت خوري إلى أن لبنان مقبل على مرحلة صعبة خصوصاً في كانون الثاني الحالي وشباط المقبل إذ «لا أسرة في العناية الفائقة»، موضحةً أن «المشكلة متشعبة جداً ولبنان بحاجة لتغيير في سلوك المواطنين».
وشرحت خوري أن «قساوة المرحلة خلال هذين الشهرين تكمن في حلول موسم الشتاء وتجمع الناس داخلياً، إضافةً إلى بدء موسم الإنفلونزا».
ومن المتوقع أن يقرر لبنان بداية الأسبوع المقبل الذهاب إلى إقفال عام تام وذلك مع استمرار عداد كورونا اليومي بتسجيل أعداد مرتفعة ووسط تفلت في الالتزام بالإجراءات الوقائية طبع فترة الأعياد. ووصل عدد الحالات المسجلة أول من أمس (الخميس) إلى 3507 إصابات، فيما سجلت 12 حالة وفاة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أوضح أنه في حال ارتفاع الإصابات سيتخذ قرار إقفال البلد مضيفا أنه حتى اللحظة لا تزال «أعداد المصابين مقبولة».
وتجاوز عدد إصابات كورونا الإجمالي في لبنان الـ181500 حالة بينما تجاوز عدد الوفيات الـ1400.
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
09:27 | 2021-01-01
01/01/2021 09:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة دموية وحرق مصارف وكورونا "يغزو" قصر بعبدا.. إليكم ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2021 (فيديو)
Lebanon 24
ثورة دموية وحرق مصارف وكورونا "يغزو" قصر بعبدا.. إليكم ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2021 (فيديو)
10:00 | 2021-01-01
01/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معجزة العام الجديد.. ليليان استفاقت من الغيبوبة بعد 5 أشهر على انفجار المرفأ!
Lebanon 24
معجزة العام الجديد.. ليليان استفاقت من الغيبوبة بعد 5 أشهر على انفجار المرفأ!
13:21 | 2021-01-01
01/01/2021 01:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل التحليق.. إليكم سعره في السوق السوداء مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل التحليق.. إليكم سعره في السوق السوداء مساء اليوم
21:13 | 2021-01-01
01/01/2021 09:13:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تودع 2020 بحزن: بكره كل شي بيذكرني فيكي (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تودع 2020 بحزن: بكره كل شي بيذكرني فيكي (فيديو)
09:00 | 2021-01-01
01/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:23 | 2021-01-02
لبنان تحت رحمة "الجنرال" كورونا.. والوضع الحكومي معلّق
06:22 | 2021-01-02
لبنان بقلب الكباش الأميركي-الإيراني.. قلق دولي وأخطار إقليمية في الأفق
06:21 | 2021-01-02
رصاص الابتهاج يقتل سورية ويصيب 3 طائرات مدنية... ماذا كشف مصدر أمني؟
06:15 | 2021-01-02
العام الجديد يتسلم الأزمة الحكومية.. الأفق مسدود!
06:15 | 2021-01-02
بالتفاصيل.. زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس الى لبنان في آذار
06:12 | 2021-01-02
مهلة 10 ايام في ملف وطني جامع انتهت
فيديو
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
02/01/2021 07:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
15:00 | 2021-01-01
02/01/2021 07:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
02/01/2021 07:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact