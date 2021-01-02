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لبنان
اطلالة المسؤول الأعلى بحزب فاعل لم تظهر حماسة
Lebanon 24
02-01-2021
|
06:08
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الاطلالة الأخيرة للمسؤول الأعلى في حزب فاعل لم تظهر حماسة لانجاز استحقاق وطني، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية".
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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