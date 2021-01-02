لبنان

توتر على الحدود.. جنرال إسرائيلي يتوقع حرباً قريبة مع "حزب الله": ستمتد لأيام

Lebanon 24
02-01-2021 | 06:08
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كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "جنرال إسرائيلي يتوقع حرباً قريبة مع "حزب الله": "توقع جنرال كبير في قيادة الجبهة الشماليّة للجيش الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، أن يبادر "حزب الله" إلى هجوم في "المستقبل القريب".

ونقلت صحيفة اليمين المقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، "يسرائيل هيوم"، عن الجنرال التهديد بأن يرد الجيش الإسرائيلي على هجوم (حزب الله) «بشدّة غير مسبوقة، بخلاف الحوادث التي جرت في العام الماضي، والتي امتنع فيها جيشه عن إطلاق النار المباشر. وقال "سيكون الرد هذه المرة فتاكاً".

وقال الجنرال الإسرائيلي إن "الحدود الشمالية تقترب من حادث تصعيدي، يمكن أن يستمر لعدة أيام قتاليّة. وأنا مقتنع أنه سيحدث في المنطقة حادث سيكون أكثر قوّة من حادث (هار دوف)"، في إشارة إلى مزارع شبعا المحتلة. وتابع: "هذا يتطلّب منا أن نكون جاهزين. احتمال اندلاع الأحداث يرتفع". 
 
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