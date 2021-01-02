بالتفاصيل.. زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس الى لبنان في آذار

كتبت "الأنباء": "أفادت المعلومات الأولية أن البابا فرنسيس قد يزور لبنان لمدة ثلاثة أيام وهو في طريقه الى العراق التي يصلها في الخامس من آذار المقبل ويمكث فيها حتى الثامن منه.وعن المعلومات الصحافية التي تحدثت عن زيارة محتملة لموفد بابوي الى بيروت في الفترة القريبة، كَتتمّة للنداء الذي أطلقه البابا فرنسيس قبل أيام، ودعا فيه "السياسيين اللبنانيين الى وضع مصالحهم الخاصة جانباً والتحرك سريعاً من أجل وضع بلدهم على طريق الإصلاح عبر خطوات تنفيذية عملية وسريعة"، أفادت مصادر مطلعة "المركزية" ان "لا موفد بابوياً سيزور لبنان قريباً".وهل سيزور السفير البابوي المطران جوزيف سبيتاري بعبدا بعد طول غياب؟ أجابت مصادر لـ"المركزية" أن لا معلومات حول الموضوع. الا ان الثابت ان الفاتيكان يُنسّق بشكل أساسي مع بكركي للبحث عن كيفية مساعدة لبنان مع المجتمع الدولي للخروج من أزمته وبلسمة جراحه".