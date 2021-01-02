حتى لا تكون 2021 "نسخة غير منقّحة" عن سابقتها!

أبعد من ذلك، ذهب اللبنانيون في "تهاني" العيد، إذ ثمّة من جاهر بأنّه إذا كانت سنة 2021 ستأتي على شاكلة 2020، "فبلاها أفضل"، فيما لجأ آخرون إلى "الأمنيات"، بعيداً عن الواقع، لعلّ العام الجديد يحمل معه "عصا سحرية" تنهي كلّ الأزمات دفعةً واحدةً، وتعيد الأمان، بكلّ مستوياته، إلى هذا الوطن المسلوب.لكن، وبعيداً عن "الأمنيات"، هل يمكن بالفعل "الرهان" على أن تكون السنة الجديدة مختلفة، في الشكل والمضمون؟ هل تحمل معها "الخير والبركة" وسواها، من العوامل التي افتقدها اللبنانيون خلال عامٍ بدا أشبه بـ "قرن"؟ وهل من مقوّمات تسمح بمثل هذا "التفاؤل"؟!ماذا تغيّر؟قد لا تكون الإجابة المبدئيّة على مثل هذه التساؤلات، كما يتمنّى المتسائلون، أو كما يتطلّع الشعب اللبنانيّ فعلاً، بكلّ فئاته وشرائحه وانتماءاته، إذ إنّ انتصاف ليل 31 كانون الأول، وانتقال الرزنامة من سنةٍ ميلاديّة إلى أخرى، لا يكفي وحده، لتغيير واقعٍ، مهما كان مأسوياً وكارثياً، بل إنه لا يعني شيئاً عمليّاً.أكثر من ذلك، يقول العارفون إنّ لا مؤشّرات على الإطلاق توحي بأيّ "تغييرٍ مُنتظَرٍ" في العام الجديد، الذي ينبغي أن يُستهَلّ نشاطه الأسبوع المقبل باستعادة "سرديّة" الحكومة المُعلَّقة على وقع "خلافات" رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، من دون أيّ "بشائر" توحي بأيّ تنازلاتٍ من شأنها "فرض" ولادة الحكومة، رغم كلّ المبادرات والوساطات التي تُبذَل في هذا المجال.وما يسري على السياسة ينطبق كذلك على الاقتصاد، إذ إنّ كلّ التقديرات ترجّح "تفاقم" الأزمة الماليّة والمصرفيّة أكثر وأكثر خلال العام الحاليّ، علماً أنّ بعض المصارف افتتحت العام باتخاذ المزيد من الإجراءات القاسية بحقّ المودعين، بما يكرّس احتجاز أموالهم، في وقتٍ لا يبالغ بعض الخبراء حين يتوقّعون أن يسجّل الدولار المزيد من الأرقام "القياسيّة"، خلال فترةٍ وجيزة، على وقع التخبّط السياسيّ العام.ما العمل؟يمكن أن يكون "الرضوخ" لهذا الواقع خياراً، وهو ربما الأسهل، بل المُتاح، في ضوء الظروف الاستثنائية الصعبة، التي لا يزال يتصدّرها تفشّي فيروس كورونا، والذي بدأت أرقامه تتجاوز "المحظور"، وسط توقّعاتٍ بأن يحمل الأسبوعان الأولان من العام "صدماتٍ سلبيّة" على خطّها، بما يمهّد لموجة إقفالٍ جديدة يريد المعنيّون تفاديها.إلا أنّ المطلوب لمواجهة تكرار "2020" بثياب "2021" قد يكون أكثر من ذلك، من الطبقة السياسية الحاكمة أولاً، التي ينبغي عليها أن تتحمّل مسؤوليّاتها فوراً بمنع سقوط البلاد في "فخّ" الانهيار، عبر الإقلاع فوراً عن "الأنانيّة"، التي تبرز مثلاً في تكريس نهج "المحاصصة" في تشكيل الحكومة، المُعلَّقة على حقيبةٍ وازنة من هنا، وثلثٍ معطّل أو ضامن من هناك، وكأنّ البلاد بألف خير.ولأنّ "التعويل" على سقوط "الوحي" على هذه الطبقة السياسيّة قد لا يكون مُجدياً، طالما أنّ بعض أركانها يجاهرون بأنّ "الفراغ" أفضل من حكومةٍ لا يملكون "حصّة الأسد" فيها، فإنّ المطلوب من الشعب أن يواكب الحراك السياسيّ على طريقته، للضغط على أصحاب القرار، كما حاول أن يفعل قبل عامين، قبل أن "يعتكف" من دون أن يحقّق عملياً ما يصبو إليه اللبنانيون، أو يفرض على الأقلّ تغيير النهج العام.كلّ شيء يوحي بأنّ "2021" لن تكون سوى "نسخة غير منقّحة" عن "2020". فما بدأ في العام المنصرم، تبدو كلّ الظروف متوافرة لاستكماله في العام الجديد، طالما أنّ "إرادة" التغيير الجدّي والحقيقي غير ناضجة. لكنّ المطلوب التصدّي لمثل هذا الاعتقاد فوراً، حتى لا تكون 2021 الطريق نحو "جهنّم" التي حذّر منها الرئيس ميشال عون سابقاً!