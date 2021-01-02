عبدالله يطرح تساؤلاً حول مسألتين بملف الترقيات في الأجهزة العسكرية

ومع الولادة القيصرية لملف الترقيات في الأجهزة العسكرية على إختلافها، وهي من الحقوق المكتسبة لأخوتنا وابنائنا،
لا بد من التساؤل حول مسألتين:
١-إلى متى سيبقى ملف إحدى الدورات الأستثنائية عائقا أمام ترقية الكثيرين لرتبة عميد؟
٢-من ١٣ سنة والترقيات مجمدة في الضابطة الجمركية ظلما!؟
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 2, 2021
ومع الولادة القيصرية لملف الترقيات في الأجهزة العسكرية على إختلافها، وهي من الحقوق المكتسبة لأخوتنا وابنائنا،
لا بد من التساؤل حول مسألتين:
١-إلى متى سيبقى ملف إحدى الدورات الأستثنائية عائقا أمام ترقية الكثيرين لرتبة عميد؟