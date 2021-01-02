بعد عام من الأزمات المتعاقبة والمتتالية تجد مجموعة من الأحزاب اللبنانية نفسها أمام "فحص ضمير سياسي" لمعرفة اين أخطأت في سنة 2020 وأين اصابت، وهي في صدد عملية تقويم أو عملية نقد ذاتي لتصويب بوصلتها في ضوء التجارب القاسية التي مرّت بها على مدى سنة كاملة.