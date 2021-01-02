بلدية حيزوق العكارية: تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين

أعلنت بلدية حيزوق - خلية الطوارئ في بيان اليوم، تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين بفيروس كورونا لرجل وإمرأة من أبناء البلدة، وهما ملتزمان الحجر وقيد المتابعة، مطالبة المخالطين لهما بحجر أنفسهم .كما، أعلنت شفاء حالة يمكنها العودة الى حياته الطبيعية .وبذلك، تصبح الحالات الايجابية في البلدة 8 حالات، مشددة على الأهالي "ضرورة التزام الحجر التام".