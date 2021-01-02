علوش نقلاً عن الحريري: لا اشكال مع عون والمشكلة هي في "زوار الليل"

نقل عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش عن الرئيس المكلف سعد الحريري قوله إن لا اشكال بينه وبين الرئيس ميشال عون وأن المشكلة هي في "زوار الليل" الذين يزورونه ويقلبون تفكيره.وأكّد في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن تفكك البلد ليس مسألة سهلة معتبراً أن البطريرك الراعي يقوم بمهمة معينة ومشكورة ولكن علينا أن نرى ردة فعل عون بهذا الخصوص.وقال: الحريري منفتح على أي مبادرة قادرة على انتاج حكومة ومصر على حكومة من المستقلين قادرة على اقناع الصندوق الدولي بتقديم المساعدة واقناع الأوروبيين بمد أيديهم واعادة التواصل مع دول الخليج التي لطالما وقفت بجانب لبنان.ودعا الى الموافقة على طرح الحريري بـ"18 وزيرا فيظهر الخيط الأبيض من الأسود" معتبراً أن المتضررين من ادارة ترامب هما باسيل وحزب الله وهما من لديهما مصلحة أكثر في انتظار استلام بايدن الحكم.وفي الشق المتعلق بكورونا، رأى علوش أن تفاقم الحالات مرتبط بعيد الميلاد بسبب الاختلاط و"ستنطلق موجة أكبر بسبب الاختلاط على رأس السنة ومعظم الذين خالطوا هم من فئة الشباب الذين سينقلون الفيروس الى أهلهم".وقال: السيناريو الايطالي والاسباني والفرنسي سيحدث لدينا ونلاحظ أن نسبة الوفيات نسبة لعدد الاصابات لا تتعدى الـ2% ما يخفف الضغط ويشير الى أن الحالات الخطرة ليست كثيفة.