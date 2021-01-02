جنون إصابات كورونا.. صور صادمة أمام مستشفى المعونات

راحت سكرة الحفلات وإجت فكرة #كورونا
زحمة الـPCR على طريق مستشفى المعونات جبيل
ولما نقول عن المستهترين شعب #بلا_مخ بيقوموا القيامة إنو عيب وما بعرف شو pic.twitter.com/NZvImyjrHF
— Maroun Nassif (@maroun_nassif) January 2, 2021
راحت سكرة الحفلات وإجت فكرة #كورونا
زحمة الـPCR على طريق مستشفى المعونات جبيل
ولما نقول عن المستهترين شعب #بلا_مخ بيقوموا القيامة إنو عيب وما بعرف شو pic.twitter.com/NZvImyjrHF
نحو مركز فحص الPCR مستشفى المعونات جبيل !
والوضع مش افضل بغير مراكز #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/aWb1rJ1pyz
— JKG (@Joseph_K_Gerges) January 2, 2021
نحو مركز فحص الPCR مستشفى المعونات جبيل !
والوضع مش افضل بغير مراكز #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/aWb1rJ1pyz